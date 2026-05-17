Paratici a Dazn: "Per costruire qualcosa serve una disamina societaria"

vedi letture

Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, è intervenuto anche a Dazn prima dell'incontro con la Juventus: "Tornare qui è sempre emozionante, è la prima volta ed è una cosa nuova. Sono stato qui undici anni, ho condiviso questo percorso con persone incredibili e rivederli oggi mi fa molto piacere. Per quanto riguarda il futuro ci stiamo sempre pensando, non c'è niente di differente rispetto a due mesi fa. Siamo tutti concentrati sulla Fiorentina per costruire un progetto che arrivi a fare una stagione diversa rispetto a quella di quest'anno".

Per fare un campionato diverso, la rosa di quest'anno può essere un blocco per l'anno prossimo?

"Io penso che per costruire qualcosa di solido non si debba partire solo dai giocatori, ma dalla società. Dopo questa stagione va fatta una disamina, bisogna fare una cosa per volta e concentrarsi su questi step che dobbiamo fare".