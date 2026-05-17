Paratici a Sky: "Concentrato sulla Fiorentina. Kean? Inutili i proclami"

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Il direttore sportivo viola, Fabio Paratici, è intervenuto a Sky Sport nel pre partita di Juventus-Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni a partire dagli applausi ricevuti all'Allianz Stadium: "L'accoglienza non è mai scontata. Devo ringraziare tutta la Juventus per quello che ha fatto per me, per la mia famiglia. Sono stati 11 anni meravigliosi, condivisi con persone incredibili e di riferimento. E' la prima volta che torno e non nascondo un po' di emozione. Il passato non va rinnegato, a maggior ragione se è stato un passato molto bello".

Nel futuro si parla del Milan?

"Ho appena preso casa a Firenze, volete già farmela cambiare? (ride, ndr) Se mi aveste visto in questi mesi non mi fareste questa domanda. Sono super concentrato sulla Fiorentina del presente e del futuro. Gli attestati di stima mi fanno piacere ma questo non significa che si debba cambiare".

Come sta Kean? C'è l'intenzione di ripartire da lui?

"Sta recuperando condizione. Futuro? E' inutile fare proclami, perché quello che diciamo oggi si può smentire domani. Vogliamo costruire qualcosa di solido e attrattivo, con che giocatori si vedrà".