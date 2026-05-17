Fagioli a Sky: "È un mese che Vanoli ci dice di non mollare nulla"
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Queste le parole a Sky Sport del centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli, prima della gara contro la Juventus: "E' molto emozionante essere qui per la prima volta da avversario. Ci sono persone che mi vogliono bene e io voglio bene a loro. Dopo saluterò tutti, ora però sono concentrato sulla partita".
A Firenze quella con la Juventus non è una gara come le altre...
"Sì lo sappiamo, ma poi anche il mister ci tiene molto. E' da un mese che ci ripete che anche se siamo salvi non dobbiamo mollare niente e dobbiamo provare affetto per questa maglia".
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Alberto PolverosiDopo la Juve, sarà tempo di scelte. Questa è la nostra mappa "tecnica" su conferme e cessioni. De Gea e Parisi sì, Dodo no, Mandragora nì, Gudmundsson deve decidere cosa fare da grande
Luca CalamaiKean ha voglia di andarsene. Vanoli resta se non arrivano prime scelte. De Gea o Martinelli: il dubbio c'é. Riproverei con Beltran
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