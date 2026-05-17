La Juve per osare. RepFi: "Cosa ha chiesto Vanoli alla squadra"

La Juve per osare. RepFi: "Cosa ha chiesto Vanoli alla squadra"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 09:40Rassegna stampa
di Redazione FV

La Repubblica (ediz. Firenze) scrive che la Fiorentina all’Allianz Stadium dovrà giocare per se stessa, per i propri valori, per i tifosi. La Juventus è l’occasione per scacciare in parte via la contestazione di settimana scorsa al triplice fischio con il Genoa generando un po’ di sereno in vista dell’ultima gara casalinga con l’Atalanta. Servirà uno scatto di dignità, la stessa “chiesta” dalla curva e poi rivendicata anche da Vanoli al proprio gruppo, per regalarsi due partite vere, senza l’assillo della classifica e libere di testa. Due partite dove poter osare.