La Juve per osare. RepFi: "Cosa ha chiesto Vanoli alla squadra"
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La Repubblica (ediz. Firenze) scrive che la Fiorentina all’Allianz Stadium dovrà giocare per se stessa, per i propri valori, per i tifosi. La Juventus è l’occasione per scacciare in parte via la contestazione di settimana scorsa al triplice fischio con il Genoa generando un po’ di sereno in vista dell’ultima gara casalinga con l’Atalanta. Servirà uno scatto di dignità, la stessa “chiesta” dalla curva e poi rivendicata anche da Vanoli al proprio gruppo, per regalarsi due partite vere, senza l’assillo della classifica e libere di testa. Due partite dove poter osare.
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Alberto PolverosiDopo la Juve, sarà tempo di scelte. Questa è la nostra mappa "tecnica" su conferme e cessioni. De Gea e Parisi sì, Dodo no, Mandragora nì, Gudmundsson deve decidere cosa fare da grande
Luca CalamaiKean ha voglia di andarsene. Vanoli resta se non arrivano prime scelte. De Gea o Martinelli: il dubbio c'é. Riproverei con Beltran
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