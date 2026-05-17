De Gea sfida la Juve, La Nazione: "Ha comunicato il suo futuro"

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L’edizione odierna de La Nazione scrive di David De Gea, che oggi affronterà Michele Di Gregorio. Entrambi i portieri sono reduci da una stagione sulle montagne russe, tra partite buone e altre meno concrete. Nessuno dei due - si legge - è sicuro di rimanere a difendere la rispettiva porta.

Lo spagnolo ha fatto presente alla Fiorentina di non volersene andare, ma l’alto ingaggio porta la società a una riflessione. Di lui si è parlato proprio in ottica Juventus, visto che Di Gregorio ha convinto poco. Ma oggi i due estremi difensori saranno al loro posto: De Gea con la fascia al braccio in quanto a metà stagione è stato chiamato a fare il capitano di un gruppo che stava naufragando.