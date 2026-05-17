Problemi realizzativi, Tuttosport: "Solo 3 gol in 7 gare per i viola"

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Oggi Tuttosport si sofferma sulle dinamiche offensive della Fiorentina. Gudmundsson, in ballottaggio con Solomon per la gara contro la Juventus, ha segnato l’ultima volta contro la Cremonese. Quello realizzativo è un problema costato carissimo alla Viola pur essendo riuscita lo stesso a salvarsi. Basti pensare che nelle ultime sette partite di Serie A ha realizzato solo tre gol: Fagioli a Verona, Gosens con la Lazio, Harrison a Lecce. Kean ha incassato, invece, la sua settima esclusione consecutiva per il problema alla tibia che ha condizionato l’intera stagione e - si legge - potrebbe condizionare pure il mercato estivo.