Problemi realizzativi, Tuttosport: "Solo 3 gol in 7 gare per i viola"
FirenzeViola.it
Oggi Tuttosport si sofferma sulle dinamiche offensive della Fiorentina. Gudmundsson, in ballottaggio con Solomon per la gara contro la Juventus, ha segnato l’ultima volta contro la Cremonese. Quello realizzativo è un problema costato carissimo alla Viola pur essendo riuscita lo stesso a salvarsi. Basti pensare che nelle ultime sette partite di Serie A ha realizzato solo tre gol: Fagioli a Verona, Gosens con la Lazio, Harrison a Lecce. Kean ha incassato, invece, la sua settima esclusione consecutiva per il problema alla tibia che ha condizionato l’intera stagione e - si legge - potrebbe condizionare pure il mercato estivo.
Pubblicità
Rassegna stampa
Viola dai un senso alla trasferta di Torino, poi colma la distanza con la tua gente. Le parole di Cardinale un assist per Commisso, il risultato del Como un esempio per tuttidi Tommaso Loreto
Le più lette
3 Viola dai un senso alla trasferta di Torino, poi colma la distanza con la tua gente. Le parole di Cardinale un assist per Commisso, il risultato del Como un esempio per tutti
Copertina
Alberto PolverosiDopo la Juve, sarà tempo di scelte. Questa è la nostra mappa "tecnica" su conferme e cessioni. De Gea e Parisi sì, Dodo no, Mandragora nì, Gudmundsson deve decidere cosa fare da grande
Luca CalamaiKean ha voglia di andarsene. Vanoli resta se non arrivano prime scelte. De Gea o Martinelli: il dubbio c'é. Riproverei con Beltran
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com