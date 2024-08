PAR-FIO, Palladino al Tardini per osservare i prossimi avversari

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Raffaele Palladino è concentrato solo sul Parma. Lo riferisce il Corriere dello Sport che rivela come il tecnico viola sta preparando il suo esordio con la Fiorentina, per giunta in casa di una squadra con cui ha giocato per quattro anni. Palladino conosce bene l'ambiente di Parma e il Tardini, stadio in cui è tornato domenica per vedere dal vivo la prima ufficiale del nuovo Parma di Pecchia. Una sconfitta per 1-0 contro il Palermo nei sedicesimi di Coppa Italia che il mister della Fiorentina ha osservato attentamente dalla tribuna, annotando punti di forza e criticità dei ducali in attesa della sfida in programma sabato alle ore 18.30.