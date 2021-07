PANICO, Un biennale in viola e tanta voglia di stupire

Spazio al ritorno in viola (ma stavolta nelle vesti di allenatrice) di Patrizia Panico sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio: per l'ex attaccante, in questi ultimi anni in FIGC, un contratto biennale sulla panchina della Fiorentina Femminile. Per la squadra viola si tratta di un nome importante e ricco di gloria, grazie ad una serie impressionante di successi conquistati da calciatrice (10 scudetti, 5 Coppe Italia, 8 Supercoppe Italiane, 14 volte primatista della classifica individuale dei gol in Serie A e 2 in quella della Champions League). Panico ha chiuso la sua formidabile carriera proprio in maglia viola nella stagione 2015-16 (quella in cui la Fiorentina è entrata a far parte del calcio femminile). In questi ultimi anni ha affiancato Paolo Nicolato in Nazionale Under 21 con il ruolo di assistente. Adesso il ritorno sulla panchina di un club con la voglia di stupire.