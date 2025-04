Palladino, le scelte verso l'Empoli: davanti ancora Gud-Beltran. Da valutare Gosens

Uscita vittoriosa dalla trasferta sarda contro il Cagliari, la Fiorentina è già proiettata sulla sfida del Franchi contro l'Empoli, in programma domenica alle 15:00. In attesa di capire qualcosa in più sul ritorno di Kean a Firenze, come riportato dal quotidiano La Nazione, in attacco potrebbero essere schierati di nuovo insieme Gudmundsson e Beltran che a Cagliari, come detto dallo stesso Palladino, si sono completati bene. Per il resto della formazione indicativo sarà l'allenamento odierno.

Qualche dubbio a sinistra dove Gosens, da poco rientrato dall'infortunio al ginocchio, potrebbe anche essere risparmiato in vista della Conference League. Al suo posto ovviamente giocherebbe Parisi. Possibile un turno di stop anche per Fagioli. L'ex Juventus nelle ultime partite è sembrato un pochino in difficoltà e non è da escludere che con l'Empoli possa partire titolare Richardson che invece quando entrato ha mostrato di essere in crescita.