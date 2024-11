PALLADINO, E quella tecnica psicologica sopraffina

FirenzeViola.it

L'edizione odierna de La Nazione analizza le parole di Raffaele Palladino nell'immediato post-gara di Torino e quando ha sottolineato come a volte potrebbe anche non essere in panchina tanto la squadra gira da sola. La Fiorentina di Palladino è questa e piace per questo: tutti uniti e motivati, intoccabili. Nessuno, con l'allenatore al centro, può e deve sentirsi lontano o meno importante: è la tecnica psicologica definita dal quotidiano sopraffina.