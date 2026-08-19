Kean ha lasciato carta bianca alla Fiorentina. Starà ai club decidere
Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio, Moise Kean ha lasciato carta bianca alla Fiorentina. Nel senso che non si opporrà alla cessione al Como se la dirigenza lo riterrà opportuno. La stima di Cesc Fabregas lo lusinga, così come la possibilità di giocare la Champions League lo affascina. Ci sono diversi presupposti per cui la maglia biancoblù potrebbe essere una scelta giusta per la propria carriera.
Nessuna presa di posizione di Kean
La destinazione, insomma, lo alletta, ma l'ex attaccante della Juventus non farà alcuna pressione nei confronti del club viola per andarsene. Piuttosto lascerà che le squadre si confrontino e raggiungano un’eventuale quadra sulla base delle esigenze reciproche. Nessuna presa di posizione forte da parte del classe 2000, che aspetta interessato. Nelle prossime ore potrebbero esserci degli sviluppi importanti, magari con un rilancio economico del Como.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati