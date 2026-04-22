Viola tra speranze e incognite. La Nazione: "Parisi vicino al rientro. Dubbi su Kean"
Come riporta La Nazione la Fiorentina è ancora alle prese con diversi problemi fisici che stanno condizionando il finale di stagione. Se da un lato Brescianini è tornato disponibile, dall’altro Gosens si è fermato dopo pochi minuti contro il Lecce per un problema muscolare. Il tedesco sarà sottoposto ad accertamenti, ma la sua assenza contro il Sassuolo sembra certa. Questo ennesimo stop riapre interrogativi sul suo futuro in maglia viola, dopo una stagione complicata.
Più positive invece le notizie su Parisi, vicino al rientro dopo l’infortunio al piede. Restano dubbi su Kean, anche se la speranza della Fiorentina è quella di riavere la punta disponibile per il finale di stagione. Mentre Fortini potrebbe tornare tra i convocati per la sfida contro la Roma.
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