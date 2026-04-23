Kean e una gestione non corretta, CorFio: "I tempi del recupero"

Kean e una gestione non corretta, CorFio: "I tempi del recupero"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 08:24Primo Piano
di Redazione FV

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulle condizioni fisiche di Moise Kean e scrive che, vista la classifica, nessuno adesso ha voglia di forzare. Certo, lui smania, ma stavolta resterà fuori fino a quando l’infiammazione alla tibia non sarà scomparsa. Anche perché - si legge - la gestione del vecchio infortunio alla caviglia, col senno di poi, non è stata quella corretta. Basti pensare che nel 2026 Kean non ha mai finito una partita senza essere sostituito. 