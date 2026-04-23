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Meno apprensione del previsto per Gosens: ci sarà contro la Roma

Meno apprensione del previsto per Gosens: ci sarà contro la RomaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 09:24Primo Piano
di Redazione FV

Alcuni aggiornamenti su Robin Gosens, che era uscito dopo soli undici minuti dalla gara di Lecce per via di un problema alla coscia sinistra. Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini, c’è molta meno apprensione del previsto per il terzino tedesco. Che salterà la sfida casalinga di domenica contro il Sassuolo ma che dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la trasferta di Roma, lunedì 4 maggio.  