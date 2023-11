NZOLA, Un gol e il sorriso ritrovato: ora la continuità

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) è presente questa mattina un focus legato a M'bala Nzola, match winner della sfida di giovedì in Conference contro il Cukaricki: nonostante una prestazione così e così Nzola ha ritrovato la via del gol, nella speranza che sia la svolta mentale tanto attesa: un rigore calciato con paura, centrale non esteticamente bello ma giusto per entrare nel tabellino e portare a casa una vittoria che pesa più sull’autostima personale del giocatore che sul girone di Conference della Fiorentina.

Per l’angolano la trasferta serba si chiude con il sorriso, dopo settimane difficili, senza una rete, senza degli acuti e con tante polemiche e critiche che all’attaccante hanno fatto male, sia sui social che allo stadio, con i brusii che hanno accompagnato la sua avventura in viola, Italiano, che si è speso in prima persona per portarlo in viola, lo ha protetto pubblicamente ma in privato lo ha catechizzato, usando parole più profonde rivolte alla persona ancora prima che al calciatore. Adesso da lui aspetta quei gol tanto ricercati in estate, quando è stato scelto salutando Cabral.