NZOLA, Nuove pretendenti. Fiorentina vuole almeno 10mln

La linea di Pradè per quanto riguarda M'Bala Nzola, scrive stamani La Nazione, è quella di una cessione definitiva dell'attaccante angolano che ormai è un separato in casa per la Fiorentina, ma non è escluso che un prestito con diritto di riscatto obbligatorio non inferiore ad una cifra attorno ai 10 milioni sia comunque valido per la il club viola. Nella corsa al calciatore si è iscritto anche l'Hellas Verona che ha preso timide informazioni. Dopo Lecce e Cagliari una nuova pretendente a cui si aggiunge anche l'Empoli, che potrebbe tornare calda soprattutto a ridosso della fine del mercato.