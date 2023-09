NZOLA-BELTRAN, Italiano pensa a schierarli entrambi

FirenzeViola.it

"Tanta carota e pure un pizzico di bastone". Con queste parole La Nazione descrive l'atteggiamento di Vincenzo Italiano nei confronti dei suoi due attaccanti Nzola e Beltran. La Fiorentina ha un problema con i gol degli attaccanti. La Viola è fermamente convinta di essersi migliorata nel corso dell'estate, sostituendo Cabral-Jovic, ma adesso c'è trovare in fretta una soluzione per segnare il primo gol. I numeri ad oggi sono impietosi: Nzola ha giocato 386 minuti, Beltran 244. Gol zero. Ovviamente il tecnico ex Spezia non si ferma ad una mera statistica per giudicare i propri centravanti e nelle sue valutazioni aggiunge: lavoro per la squadra, profondità, protezione palla.

Il problema comunque dei gol rimane. Lo scorso anno Bonaventura è stato impiegato nella posizione di trequartista, in modo da garantire più gol e classe in fase offensiva. Ma Jack non può giocare 60 partite e Barak non è ancora pronto fisicamente. La mancata presenza di Nico Gonzalez potrebbe portare ad una coesistenza dei due attaccanti nella partita di domani contro l'Udinese. Italiano ha lasciato la porta aperta, anche se ad oggi è difficile rinunciare al trequartista.