Nuova occasione per Mastantuono. A centrocampo ecco Oulai

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Come scrive La Nazione, la Fiorentina vuole battere il Frosinone per festeggiare al meglio il Centenario e reagire al pesante 4-0 rimediato contro la Roma. Davanti alle grandi bandiere della storia viola, la squadra dovrà ritrovare fiducia e compattezza, mettendo alle spalle anche le tensioni legate alla vicenda Kean. La sfida sarà importante soprattutto per Fabio Grosso, criticato dopo la gara dell’Olimpico. Il tecnico mantiene la fiducia della società, ma cerca la prima vittoria in campionato per rilanciare la squadra e conquistare i tifosi.

Le scelte di formazione

Contro il Frosinone di Massimiliano Alvini servirà una reazione sul piano dell’atteggiamento e della personalità. Grosso pensa a diversi cambi: Valdepeñas dovrebbe tornare a sinistra, con Jimenez in corsa a destra. In mezzo possibile l’inserimento di Oulai con Ndour e Brescianini. Atta dovrebbe agire sulla trequarti, mentre Mastantuono è favorito su Gudmundsson. In attacco confermato Mateo Pellegrino, in attesa del nuovo centravanti.