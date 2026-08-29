La Fiorentina aveva cercato Borja Sainz del Porto: il retroscena

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Secondo quanto riferito da Sportitalia, nei giorni scorsi la Fiorentina aveva provato a portare a Firenze Borja Sainz del Porto. L’esterno spagnolo classe 2001 era infatti uno dei principali obiettivi di Fabio Paratici.

Il giocatore ha una valutazione tra i 20 e i 25 milioni di euro e il club viola era pronto a fare un tentativo, ma il Porto, dopo la cessione di Rodrigo Mora alla Roma, ha scelto di non aprire alla trattativa. Questa mattina la Fiorentina è tornata a lavorare con decisione su Njie del Torino, seguito anche dal Crystal Palace. La priorità resta però il centravanti: la situazione di Moise Kean deve essere risolta in tempi brevi, anche perché il Como potrebbe non essere disposto ad aspettare fino a domenica sera.