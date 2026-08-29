La Fiorentina aveva cercato Borja Sainz del Porto: il retroscena
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Secondo quanto riferito da Sportitalia, nei giorni scorsi la Fiorentina aveva provato a portare a Firenze Borja Sainz del Porto. L’esterno spagnolo classe 2001 era infatti uno dei principali obiettivi di Fabio Paratici.
Il giocatore ha una valutazione tra i 20 e i 25 milioni di euro e il club viola era pronto a fare un tentativo, ma il Porto, dopo la cessione di Rodrigo Mora alla Roma, ha scelto di non aprire alla trattativa. Questa mattina la Fiorentina è tornata a lavorare con decisione su Njie del Torino, seguito anche dal Crystal Palace. La priorità resta però il centravanti: la situazione di Moise Kean deve essere risolta in tempi brevi, anche perché il Como potrebbe non essere disposto ad aspettare fino a domenica sera.
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Zirkzee vuole Firenze ma l'affare è in bilico. Njie a un passo, Mandragora verso l'addio. Thorstvedt aspetta, come Kean. A Grosso il compito più difficile della Serie A. Auguri Fiorentina, grazie per aver cambiato la mia vitadi Pietro Lazzerini
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Copertina
Luca CalamaiKean come Vlahovic: due irriconoscenti. Paratici doveva risolvere prima il caso Moise. Zirkzee va bene ma ora Grosso dovrà ripartire con un nuovo progetto tattico. Il Centenario impreziosito dai tifosi
Niccolò SantiKean ha capito la strategia del club e vuole andarsene. Contatto tra Paratici e Zirkzee. Beto l’alternativa. Per la fascia occhio a Philogene. Il Nottingham Forest gioca al ribasso per Dodo. Su Fabbian piomba il Parma
Lorenzo Di BenedettoParola d'ordine: equilibrio. Niente drammi dopo soli 90 minuti, ma ci sono troppe cose che non tornano. Paratici e le parole su Kean che hanno il sapore di autogol: tre errori clamorosi. Tutto in 48 ore. Grosso ha sbagliato, ma c'è tempo
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