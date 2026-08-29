Gudmundsson non sembra convinto del Bologna. La situazione
Tra i giocatori il cui futuro resta da definire c’è anche Albert Gudmundsson. La sua eventuale presenza contro il Frosinone potrebbe rappresentare un ulteriore indizio sulle prossime mosse, visto che la permanenza dell’islandese a Firenze non è ancora sicura. Sul numero 10 viola ha mostrato interesse il Bologna, che vorrebbe portarlo in rossoblù per poi liberare Rowe verso l’Atalanta.
Le intenzioni dei viola
La Fiorentina non si opporrebbe alla cessione, ma al momento Gudmundsson non sembra particolarmente convinto della destinazione. Il giocatore, insieme al proprio entourage, sta valutando tutte le possibilità con la società viola, prendendo in considerazione anche altre soluzioni. Qualora non emergessero alternative concrete, la trattativa con il Bologna potrebbe tornare d’attualità. Lo riporta La Nazione.
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