Dagli inviati Roncaglia: "Tanti ricordi in viola, fiero di esserne parte. Mastantuono? Serve tempo"

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Facundo Roncaglia, ex difensore della Fiorentina, è presente al Viola Park per il pranzo tra ex viola nel giorno del Centenario della Fiorentina. Ecco le sue parole: "Sono molto contento di essere dentro della storia della Fiorentina, sono veramente orgoglioso di poter essere qui e speriamo sia un bel giorno".

Lei era un idolo dei tifosi viola, che ricordi ha di quel periodo? "Ho tanti ricordi belli, il primo gol che ho fatto a Parma, poi tantissimi. I primi sei mesi sono stati molto belli".

C'è un consiglio da difensore che darebbe a Mastantuono? "Lui è bravo, ha bisogno di un po' di tempo per trovare il suo spazio e la sua maniera di giocare qui in Italia".