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Roncaglia: "Tanti ricordi in viola, fiero di esserne parte. Mastantuono? Serve tempo"
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Facundo Roncaglia, ex difensore della Fiorentina, è presente al Viola Park per il pranzo tra ex viola nel giorno del Centenario della Fiorentina. Ecco le sue parole: "Sono molto contento di essere dentro della storia della Fiorentina, sono veramente orgoglioso di poter essere qui e speriamo sia un bel giorno".
Lei era un idolo dei tifosi viola, che ricordi ha di quel periodo? "Ho tanti ricordi belli, il primo gol che ho fatto a Parma, poi tantissimi. I primi sei mesi sono stati molto belli".
C'è un consiglio da difensore che darebbe a Mastantuono? "Lui è bravo, ha bisogno di un po' di tempo per trovare il suo spazio e la sua maniera di giocare qui in Italia".
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Copertina
Luca CalamaiKean come Vlahovic: due irriconoscenti. Paratici doveva risolvere prima il caso Moise. Zirkzee va bene ma ora Grosso dovrà ripartire con un nuovo progetto tattico. Il Centenario impreziosito dai tifosi
Niccolò SantiKean ha capito la strategia del club e vuole andarsene. Contatto tra Paratici e Zirkzee. Beto l’alternativa. Per la fascia occhio a Philogene. Il Nottingham Forest gioca al ribasso per Dodo. Su Fabbian piomba il Parma
Lorenzo Di BenedettoParola d'ordine: equilibrio. Niente drammi dopo soli 90 minuti, ma ci sono troppe cose che non tornano. Paratici e le parole su Kean che hanno il sapore di autogol: tre errori clamorosi. Tutto in 48 ore. Grosso ha sbagliato, ma c'è tempo
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