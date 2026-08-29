Il Como aspetta Kean senza forzare i tempi, c'è fiducia sull'esito

Il Como aspetta Kean senza forzare i tempi, c'è fiducia sull'esito
Oggi alle 11:40Rassegna stampa
di Redazione FV

La Gazzetta dello Sport fa il punto anche sulla situazione del Como, che continua ad avere fiducia nell’arrivo di Moise Kean. L’attaccante italiano si è allenato ieri al Viola Park, ma ancora una volta a parte, proseguendo il lavoro individuale iniziato tre giorni fa dopo la rottura con la Fiorentina. La sua presenza contro il Frosinone appare quindi molto improbabile.

La posizione del Como

Il Como, dal canto suo, non intende accelerare i tempi e aspetta che il direttore sportivo viola dia il via libera alla cessione, che arriverà soltanto dopo aver trovato il sostituto di Kean. La chiusura del mercato è fissata per martedì alle 20:00: ci sono dunque ancora margini sufficienti per completare il trasferimento, dalle visite mediche alla firma del contratto.