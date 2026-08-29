Il Como aspetta Kean senza forzare i tempi, c'è fiducia sull'esito
La Gazzetta dello Sport fa il punto anche sulla situazione del Como, che continua ad avere fiducia nell’arrivo di Moise Kean. L’attaccante italiano si è allenato ieri al Viola Park, ma ancora una volta a parte, proseguendo il lavoro individuale iniziato tre giorni fa dopo la rottura con la Fiorentina. La sua presenza contro il Frosinone appare quindi molto improbabile.
La posizione del Como
Il Como, dal canto suo, non intende accelerare i tempi e aspetta che il direttore sportivo viola dia il via libera alla cessione, che arriverà soltanto dopo aver trovato il sostituto di Kean. La chiusura del mercato è fissata per martedì alle 20:00: ci sono dunque ancora margini sufficienti per completare il trasferimento, dalle visite mediche alla firma del contratto.
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Rassegna stampa
Zirkzee vuole Firenze ma l'affare è in bilico. Njie a un passo, Mandragora verso l'addio. Thorstvedt aspetta, come Kean. A Grosso il compito più difficile della Serie A. Auguri Fiorentina, grazie per aver cambiato la mia vitadi Pietro Lazzerini
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Copertina
Luca CalamaiKean come Vlahovic: due irriconoscenti. Paratici doveva risolvere prima il caso Moise. Zirkzee va bene ma ora Grosso dovrà ripartire con un nuovo progetto tattico. Il Centenario impreziosito dai tifosi
Niccolò SantiKean ha capito la strategia del club e vuole andarsene. Contatto tra Paratici e Zirkzee. Beto l’alternativa. Per la fascia occhio a Philogene. Il Nottingham Forest gioca al ribasso per Dodo. Su Fabbian piomba il Parma
Lorenzo Di BenedettoParola d'ordine: equilibrio. Niente drammi dopo soli 90 minuti, ma ci sono troppe cose che non tornano. Paratici e le parole su Kean che hanno il sapore di autogol: tre errori clamorosi. Tutto in 48 ore. Grosso ha sbagliato, ma c'è tempo
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