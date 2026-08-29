Una giornata di festeggiamenti viola: gli eventi in programma

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Oggi la Fiorentina festeggia il suo centenario: il Corriere dello Sport - Stadio fa il punto sui vari eventi in programma. Una giornata speciale per il club e i suoi tifosi, ricca di iniziative. Si parte alle 13 al Viola Park con il pranzo delle “vecchie glorie”, che poi saranno accompagnate al Franchi. Alle 18:30 il fischio d’inizio di Fiorentina-Frosinone, seguito da uno spettacolo celebrativo con coreografie, luci, immagini storiche, musica e omaggi ai grandi protagonisti della storia viola.

Gli eventi in città

Dopo il tramonto, alcuni dei luoghi simbolo della città, tra cui Santa Croce, Santa Maria Novella, il David e il Franchi, saranno illuminati di viola. Nel centro storico compariranno inoltre bandiere e decorazioni dedicate alla Fiorentina. Fino al 13 settembre è possibile visitare a Palazzo Vecchio la mostra “Cent’anni di Fiorentini. Dentro e fuori lo stadio”, con le fotografie dell’Archivio Foto Locchi. Dalle 13 alle 15, invece, l’Hard Rock Cafe ospiterà una Rockin'1000 Jam con 13 brani rock eseguiti dal vivo.