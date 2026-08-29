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Totoformazione, più Mastantuono di Gudmundsson. Oulai dall'inizio

Totoformazione, più Mastantuono di Gudmundsson. Oulai dall'inizioFirenzeViola.it
Oggi alle 11:00Copertina
di Niccolò Santi
Le probabili formazioni secondo i quotidiani in edicola: Mastantuono favorito su Gudmundsson. A centrocampo occasione per Oulai

I quotidiani sportivi in edicola stamani propongono ognuno il proprio undici titolare in vista di Fiorentina-Frosinone. De Gea difenderà i pali nel 4-3-2-1 predisposto dal tecnico Grosso. Pochi dubbi in difesa, dove Jimenez è nettamente favorito su Joao Mario mentre Ranieri su Pongracic al fianco di Dragusin. Sulla sinistra spazio a Valdepenas. Primi ballottaggi a centrocampo, in cui Oulai partirà dal primo minuto e Brescianini mezzala in vantaggio su Fagioli. Spazio anche a Ndour. Sulla trequarti ecco Atta insieme a Mastantuono più di Gudmundsson. Davanti, unica punta, Pellegrino

Queste le probabili formazioni dei quotidiani.

Gazzetta (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Oulai, Atta; Mastantuono, Gudmundsson; Pellegrino.

CorSport (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Oulai, Brescianini; Mastantuono, Atta; Pellegrino.

Tuttosport (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Ndour, Oulai, Fagioli; Mastantuono, Atta; Pellegrino.

Nazione (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Oulai, Brescianini; Mastantuono, Atta; Pellegrino.

Repubblica (4-3-2-1): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Oulai, Brescianini; Mastantuono, Atta; Pellegrino.

CorFio (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Ndour, Oulai, Atta; Mastantuono, Gudmundsson; Pellegrino.