La Fiorentina si cautela con Beto: offerti 20 milioni all'Everton
La Fiorentina guarda con ottimismo alla trattativa con il Manchester United per Joshua Zirkzee, individuato come il rinforzo ideale per completare una rosa ancora in costruzione e garantire a Fabio Grosso nuove alternative nel reparto offensivo.
La proposta per Beto
Allo stesso tempo, però, il club viola non vuole farsi trovare impreparato e ha riattivato con decisione la pista che porta a Beto. La Fiorentina ha già presentato all’Everton un’offerta da 20 milioni di euro, mantenendo così aperta un’alternativa concreta e, allo stesso tempo, provando a esercitare pressione sullo United.
La prima scelta
Zirkzee resta quindi l’obiettivo principale, ma la società sta portando avanti entrambe le trattative in parallelo. La priorità è trovare il prima possibile il nuovo attaccante che dovrà prendere il posto di Moise Kean. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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