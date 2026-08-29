La Fiorentina si cautela con Beto: offerti 20 milioni all'Everton

La Fiorentina si cautela con Beto: offerti 20 milioni all'EvertonFirenzeViola.it
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Oggi alle 10:00Rassegna stampa
di Redazione FV

La Fiorentina guarda con ottimismo alla trattativa con il Manchester United per Joshua Zirkzee, individuato come il rinforzo ideale per completare una rosa ancora in costruzione e garantire a Fabio Grosso nuove alternative nel reparto offensivo.

La proposta per Beto 

Allo stesso tempo, però, il club viola non vuole farsi trovare impreparato e ha riattivato con decisione la pista che porta a Beto. La Fiorentina ha già presentato all’Everton un’offerta da 20 milioni di euro, mantenendo così aperta un’alternativa concreta e, allo stesso tempo, provando a esercitare pressione sullo United.

La prima scelta

Zirkzee resta quindi l’obiettivo principale, ma la società sta portando avanti entrambe le trattative in parallelo. La priorità è trovare il prima possibile il nuovo attaccante che dovrà prendere il posto di Moise Kean. Lo riporta il Corriere dello Sport.