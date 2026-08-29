Grosso deve dare certezze: preoccupa la condizione dei viola

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Siamo solo alla seconda giornata, ma il pesante 4-0 subito a Roma ha raffreddato l’entusiasmo dell’estate e riportato qualche vecchio fantasma. Contro il Frosinone la Fiorentina ha quindi diversi motivi per cercare la vittoria: celebrare al meglio il Centenario e soprattutto ritrovare fiducia dopo il difficile esordio. Come scrive il Corriere Fiorentino, la squadra vista all’Olimpico è apparsa ancora poco organizzata e condizionata da un mercato in continuo movimento.

I compiti del tecnico

Grosso deve trovare rapidamente equilibrio e certezze, anche perché diversi giocatori, da Kean a Dodô, Gudmundsson, Mandragora e Fagioli, hanno il futuro ancora da definire. A preoccupare è stata soprattutto la condizione mentale e fisica della squadra, apparsa inferiore per intensità e aggressività. La sfida con il Frosinone rappresenta così un primo importante bivio: servono coraggio, maggiore personalità e una vittoria per rilanciare il gruppo. Il calendario offre un’occasione da sfruttare, con due gare interne contro Frosinone e Torino. Il Franchi deve tornare a essere un punto di forza.