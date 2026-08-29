Zirkzee resta in attesa. Corriere Fiorentino: "Offerti circa 25 mln"
A quattro giorni dalla chiusura del mercato, la Fiorentina deve ancora completare diverse operazioni, ma la priorità resta il nuovo centravanti. La trattativa con il Manchester United per Joshua Zirkzee non è ancora chiusa e il club viola non darà il via libera alla cessione di Moise Kean al Como prima di aver trovato il sostituto.
Il punto su Zirkzee
Zirkzee vuole trasferirsi a Firenze, ma resta da definire la formula: la Fiorentina propone un prestito oneroso da 6-7 milioni con riscatto intorno ai 20, mentre lo United chiede l’obbligo. Possibile una soluzione con obbligo condizionato. Intanto, il club ha presentato un’offerta per Beto dell’Everton, principale alternativa all’olandese.
La Viola spinge per Njie
Prosegue anche il dialogo con il Torino per Njie, con i granata fermi a 20 milioni contro i 15 offerti dai viola. Si parla inoltre di Mandragora, mentre Thorstvedt resta un possibile obiettivo. Per Dodô, oltre al Nottingham Forest, si è mosso anche l’Olympiakos. Kospo, infine, è diretto al Mantova. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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