Notte da Leoni con il Crystal Palace, la Nazione: "Missione non impossibile

Notte da Leoni con il Crystal Palace, la Nazione: "Missione non impossibileFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:05Rassegna stampa
di Redazione FV

"Notte d'Europa se non a cinque, a quattro stelle, per la Fiorentina". Così presenta questa mattina La Nazione il match tra il Crystal Palace e i viola. Passa da Londra, stadio storico, diciamo pure con tanto profumo della provincia inglese del Crystal Palace, il timbro più importante per capire se la squadra di Vanoli può tenersi stretti sogno e ambizione di correre nella direzione della Conference League.

L'incrocio con la formazione allenata da Glasner assomiglia molto a un appuntamento da dentro o fuori la prospettiva di affiancare una stagione fatta di salite e paure come quelle vissute (e ancora in qualche modo in agguato) in campionato, a una cavalcata in Europa che potrebbe diventare sempre più elettrizzante e motivante.