Paratici e l'incontro con Commisso: in America verrà stabilito il budget per il mercato

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Prima ancora dell'ufficialità dell'arrivo sulla panchina viola di Fabio Grosso, in casa viola ci sarà il tanto atteso incontro in America tra i dirigenti del club, Alessandro Ferrari e Fabio Paratici, e la famiglia Commisso. Solo dopo questo incontro arriveranno le trattative concrete, anche perché uno degli obbiettivi del viaggio per la dirigenza gigliata sarà quello di concordare il budget da poter spendere sul mercato con la proprietà. Un budget che andrà di pari passo con i propositi per la nuova stagione.

C’è la volontà di ricostruire un organico che ha faticato oltre ogni immaginazione nell’ultimo anno, facendolo possibilmente a immagine e somiglianza dell'allenatore. Ecco perché servirà assolutamente la massima sintonia tra le parti.

