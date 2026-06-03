FirenzeViola Chi scalpita per andarsene e chi ha deluso: i big che danno un "tesoretto"

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La Fiorentina sta programmando la prossima stagione, con una rivoluzione che potrà iniziare quando Fabio Grosso sarà ufficialmente l'allenatore viola. Il nuovo tecnico e soprattutto il direttore sportivo Paratici saranno chiamati a valutare se tanti giocatori che in questa stagione hanno deluso sono da considerare ancora al centro del nuovo ciclo ed eventualmente da chi ripartire.

Delusione Gudmundsson

Tra questi giocatori più importanti c'è anche Albert Gudmundsson. Dopo l'anno in cui è stato condizionato dalle vicende personali, è stato comunque riscattato l'estate scorsa, con la convinzione da parte della dirigenza che sarebbe stato l'anno del riscatto. Una valutazione errata visti anche i 13 milioni (oltre ai 6 per il prestito oneroso) che la società ha dovuto versare al Genoa e che dopo i limiti evidenziati con Palladino, non ha reso neanche con Pioli e Vanoli. La Fiorentina vorrebbe però quanto meno recuperare questi soldi e sul tavolo della dirigenza sono arrivati diverse rischieste, al momento a livello di interessamenti.

Dodo verso altri lidi

Chi ha fatto una stagione tra alti e bassi è il terzino destro Dodo, non all'altezza certo di quella precedente. Il brasiliano da un anno cercava un rinnovo che non è mai arrivato, almeno secondo le cifre da lui richieste e dunque andrà via per non essere perso a scadenza. Su di lui da tanto si era interessata la Roma e il like alla foto di Gasperini che parlava con i giocatori dopo aver conquistato un posto Champions è stato ritenuto un apprezzamento da parte del giocatore. Ma negli ultimi giorni anche il Napoli ha manifestato interesse. Riuscirà la Fiorentina ad ottenere 15 milioni? Difficile dirlo vista la scadenza ma di sicuro da questi due giocatori arriverà un tesoretto.

Kean capitolo a parte

Un capitolo a parte merita Moise Kean. La stagione travagliata avuta non gli ha permesso di andare in doppia cifra. Il giocatore ha ora risolto il problema alla tibia e può ripartire con fiducia. La dirigenza potrebbe dargli una nuovo opportunità ma la clausola farà partire il suo mercato dopo il 15 luglio, difficile capire oggi cosa succederà. Fondamentale sarà anche la volontà del giocatore per capire se ha ancora l'entusiasmo giusto per un altro anno a Firenze.