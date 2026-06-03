I cinque motivi che possono portare Kean lontano da Firenze. La Nazione: "Che dubbi"

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Secondo quanto riportato da La Nazione, in casa Fiorentina si avvicina il momento di decidere il futuro di Moise Kean, una scelta che avrà un peso importante nella costruzione della squadra della prossima stagione. Il quotidiano individua cinque fattori che potrebbero spingere il club viola a valutare una cessione dell'attaccante.

Il primo è la clausola rescissoria da 62 milioni di euro, che consentirebbe la partenza del giocatore in caso di accordo con una società interessata. Il secondo riguarda l'ingaggio da circa 5 milioni a stagione, considerato molto elevato e tale da incidere significativamente sul monte stipendi. Tra gli aspetti da monitorare c'è anche la condizione fisica dell'attaccante, reduce dai problemi alla tibia che ne hanno limitato il finale di stagione. Un'eventuale cessione permetterebbe inoltre alla Fiorentina di reinvestire una cifra importante sul mercato per individuare un nuovo centravanti. Infine, sarà decisiva la volontà dello stesso Kean: il club vuole capire fin da subito quali siano le sue ambizioni e se sia at