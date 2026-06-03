Centenario Viola: il 6 giugno proiezione di un documentario sulla presidenza del marchese Ridolfi

Centenario Viola: il 6 giugno proiezione di un documentario sulla presidenza del marchese Ridolfi
Oggi alle 16:13Primo Piano
di Redazione FV

Nuovo iniziative per celebrare i 100 anni della Fiorentina.

Sabato 6 giugno, alle ore 10.30, si terrà presso Villa Arrivabene in piazza Alberti a Firenze la proiezione del documentario “1926-1943: la Fiorentina di Ridolfi”. Il cortometraggio, realizzato da Massimo Cervelli e Marco Vichi, racconterà il primo capitolo della storia secolare viola, ovvero quello della presidenza del Marchese Luigi Ridolfi, in carica dalla nascita della Fiorentina fino al 1943.L'iniziativa è realizzata in collaborazione col Comune di Firenze e il Quartiere 2 Campo di Marte e si svolge nel contesto dell'iniziativa “Fiorentina 100 - Un secolo di storia”.