Centenario Viola: il 6 giugno proiezione di un documentario sulla presidenza del marchese Ridolfi
Nuovo iniziative per celebrare i 100 anni della Fiorentina.
Sabato 6 giugno, alle ore 10.30, si terrà presso Villa Arrivabene in piazza Alberti a Firenze la proiezione del documentario “1926-1943: la Fiorentina di Ridolfi”. Il cortometraggio, realizzato da Massimo Cervelli e Marco Vichi, racconterà il primo capitolo della storia secolare viola, ovvero quello della presidenza del Marchese Luigi Ridolfi, in carica dalla nascita della Fiorentina fino al 1943.L'iniziativa è realizzata in collaborazione col Comune di Firenze e il Quartiere 2 Campo di Marte e si svolge nel contesto dell'iniziativa “Fiorentina 100 - Un secolo di storia”.
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Primo Piano
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Copertina
Angelo GiorgettiGrosso-Paratici, incontro per il mercato con i big in partenza e l’incognita Kean. Tifo viola in attesa: i moderati sembrano più critici degli ultrà. Via Gud e Dodo, Solomon conferma difficile. E ora occhio ai centrali
Mario TeneraniFumata bianca per Grosso, manca poco. Viery piace, ma servono 20 milioni. Dodo vuole la Roma, Gosens e Comuzzo invece vogliono restare
Tommaso LoretoScade la clausola di conferma per Vanoli, ma su Grosso qualsiasi giudizio è prematuro. Conterà la sintonia col ds Paratici, un valore aggiunto che la Fiorentina non ha mai sfruttato
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