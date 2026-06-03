Si muove il mercato, Grosso ha chiesto degli esterni: da Solomon ad Alajbegovic
Come riporta questa mattina La Nazione, in parallelo alla nomina di Fabio Grosso come tecnico della Fiorentina comincia timidamente a muoversi anche il mercato. La società viola è stata segnalata sulle tracce di Kerim Alajbegovic, esterno bosniaco classe 2007 del Bayer Leverkusen. Su di lui c’è mezza Europa che conta. Di sicuro l’indicazione tattica è chiara: servono esterni offensivi, al netto di una decisione su Solomon non ancora presa in modo definitivo.
Da qui i rumors intorno a svincolati come Kostic ed El Shaarawy, di sicuro adatti al sistema di gioco di Grosso, oppure al sempreverde Volpato, che piace ai viola da almeno un anno. Molto accadrà anche sul fronte delle uscite. Dodo piace a Roma e Napoli (15 milioni), su Kean si starebbe muovendo il Tottenham di De Zerbi.
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