Sentite Tacconi: "De Gea-Juve? Il meglio lo ha già dato: perfetto per la Fiorentina"

Sentite Tacconi: "De Gea-Juve? Il meglio lo ha già dato: perfetto per la Fiorentina"FirenzeViola.it
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Oggi alle 10:15Rassegna stampa
di Redazione FV

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex portiere della Juventus Stefano Tacconi ha risposto a una domanda relativa al futuro portiere dei bianconeri, vista la tragica stagione vissuta da Di Gregorio. A richiesta specifica sull'ipotesi che il nuovo estremo difensore della Vecchia Signora sia David De Gea, Tacconi - con tono abbastanza sprezzante - ha risposto così: "Penso che De Gea il meglio lo abbia già dato al Manchester United. Per cui va benissimo per la Fiorentina".