Obiettivo centenario, il Franchi corre contro il tempo: Comune e imprese accelerano i lavori

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La seconda data cerchiata in rosso nell’estate dello Stadio Artemio Franchi è quella di sabato 29 agosto 2026, data del centenario della Fiorentina. La squadra, il 29 agosto, giocherà in casa la seconda partita del prossimo campionato, alle 18.30, prima di una vera e propria festa che andrà avanti fino a notte fonda e a cui parteciperanno tutti gi ex giocatori viola. Per quel giorno Palazzo Vecchio conta, come da cronoprogramma diffuso a dicembre, di aver chiuso gran parte delle opere del primo lotto. Per accelerare nei tempi da aprile sono stati sbloccati anche i turni serali: la giornata lavorativa in cantiere per lo stadio Franchi quindi non è più spalmata in turni dalle 8 alle 18 ma dalle 6 alle 22 dal lunedì al sabato.

Di fatto è stato inserito un turno in più con possibilità di lavorare contemporaneamente nella stessa giornata su più ambiti del cantiere e sono stati stanziati meccanismi di premialità per le ditte per lavori terminati prima del tempo stabilito. La novità degli ultimi giorni riguarda poi le aree esterne: il Comune di Firenze ha approvato un’apposita variante per realizzare una serie di interventi temporanei. I lavori interesseranno in questa prima fase il piazzale Campioni del ’56 e l’angolo sud-ovest del giardino Niccolò Galli, con opere pensate per migliorare accessi, percorsi e gestione dei flussi durante gli eventi sportivi, per un investimento complessivo di 447mila euro iva inclusa. Lo riporta La Repubblica.