Nuovo Franchi, ancora lontano l'accordo formale Comune-ACF per project-financing

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Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino viene dato spazio alle novità legate ai lavori di ristrutturazione allo stadio Artemio Franchi: l'impianto, nei circa due mesi e mezzo che mancano all’inizio della prossima stagione, registrerà un’accelerata dei lavori di riqualificazione, ma intanto incombe la scadenza del 31 luglio. È questa la data entro la quale il Comune dovrà formalizzare alla Figc la candidatura di Firenze come una delle città ospitanti degli Europei del 2032, che si divideranno tra Italia e Turchia.

Per fine luglio, salvo proroghe, dovrà essere consegnata tutta la documentazione necessaria. A fine aprile la Fiorentina ha consegnato al Comune una «manifestazione di interesse» per finanziare i lavori del secondo e ultimo lotto con 55 milioni, ma ancora siamo ben lontani da un formale accordo tra le parti che consentirebbe, attraverso un project-financing, di risolvere la questione economica. In ballo c’è la futura concessione del Franchi ammodernato per il club viola: per quanti anni e a quale costo (che naturalmente dovrà tenere conto dei 55 milioni investiti dalla società gigliata)?