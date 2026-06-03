Paratici studia gli Azzurrini: occhi su Koleosho e Okoli per il futuro della Fiorentina

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Altri nomi di mercato viola, secondo quanto riportato oggi da La Nazione: Paratici e Goretti - scrive stamani il quotidiano - guardano all’estero, ma con riflessi azzurri. Luca Koleosho, giovane (classe 2004) attaccante statunitense, naturalizzato italiano, del Paris Fc, ma in prestito dal Burnley, è un profilo che piace molto e rientra nelle idee del club viola. Certo, le ultime prestazioni del ragazzo con quattro passaporti (italiano, statunitense, canadese e nigeriano) hanno acceso i riflettori su di lui, però c’è anche la Fiorentina.

Trattativa non facile. Un profilo molto simile è quello di Caleb Okoli. Il difensore centrale nato a Vicenza nel 2001 (con esperienze a Bergamo e Frosinone) è reduce da una stagione difficilissima con il Leicester, ma si è messo comunque in luce per solidità e personalità. Legato ancora al club inglese, ha chiesto la cessione e l’operazione potrebbe chiudersi con un esborso relativamente leggero.