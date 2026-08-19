I Commisso hanno versato 629 milioni nelle casse viola: c'è l'analisi

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A sette mesi dalla nomina di Giuseppe Commisso alla presidenza, la famiglia ha confermato il proprio impegno nella Fiorentina. Negli ultimi mesi sono stati versati 100 milioni di euro nelle casse del club, mentre è stata rinnovata anche per il 2026-27 la sponsorizzazione Mediacom da 25 milioni annui. Sul fronte societario, Catherine Commisso è entrata nel cda, con le conferme di Mark Stephan e Alessandro Ferrari. La principale scelta sportiva è stata invece la nomina di Fabio Paratici come direttore sportivo, chiamato a rilanciare la squadra dopo il 15° posto della scorsa stagione.

Gli investimenti della famiglia Commisso

Anche nell'attuale mercato la Fiorentina ha investito quasi 100 milioni di euro, a fronte di circa 50 milioni incassati dalle cessioni. Paratici lavora quindi anche sulle uscite per contenere i costi di stipendi e ammortamenti. La solidità della proprietà consente al club di mantenere a zero i debiti bancari. Dal 2019, i Commisso hanno immesso complessivamente 486 milioni nella Fiorentina, ai quali si aggiungono i 143 milioni spesi per rilevare le quote dai Della Valle. L'investimento totale arriva così a 629 milioni di euro, senza contare i 55 milioni destinati alla ristrutturazione del Franchi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.