La Fiorentina aspetta il Como per Kean, ma serve una condizione certa
La Fiorentina ha respinto la proposta del Como per Moise Kean, ritenendola insufficiente soprattutto per le garanzie legate al pagamento. Secondo il Corriere dello Sport - Stadio il club viola vuole la certezza di incassare una cifra significativa, senza affidarsi a condizioni difficili da raggiungere. Per questo, in caso di mancato acquisto a titolo definitivo, viene richiesto almeno un obbligo di riscatto praticamente certo. La prima offerta, invece, non dava queste garanzie: senza la sicurezza dell’attivazione del riscatto, Kean non partirà.
La formula sarà decisiva
Il Como potrebbe quindi modificare la proposta nelle prossime ore. L’offerta iniziale prevedeva 5 milioni di euro netti a stagione e un obbligo di riscatto fissato a 25 milioni, ma legato a condizioni non semplici da raggiungere. È proprio su questo punto che la Fiorentina si aspetta un passo avanti. La valutazione del cartellino si avvicina infatti ai 40 milioni di euro, cifra che potrebbe essere raggiunta anche attraverso i bonus. I prossimi giorni, dunque, potrebbero essere decisivi per un rilancio più convincente da parte del Como.
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