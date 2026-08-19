Il Nottingham ci prova per Dodo: la Fiorentina chiede più di 10 milioni

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Come vi abbiamo raccontato su queste pagine, il Nottingham Forest ha messo nel mirino Dodo. Il club inglese starebbe cercando di capire in margini di manovra per il possibile arrivo del terzino brasiliano, finito tra i profili seguiti per rinforzare la corsia destra. Il nome di Dodo sarebbe infatti presente nella lista dei giocatori graditi a Oliver Glasner, che avrebbe individuato nel classe 1998 un elemento adatto alle esigenze della squadra.

Le cifre per la cessione di Dodo

La Fiorentina ha già fatto sapere quali sono le proprie condizioni. Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano, il ds Fabio Paratici valuta Dodo più di 10 milioni di euro e non sarebbe disposto a prendere in considerazione offerte inferiori. Ora la palla passa al Nottingham Forest: gli inglesi dovranno decidere se affondare il colpo. La posizione dei dirigenti viola resta chiara: sotto la cifra stabilita, Dodo non partirà.