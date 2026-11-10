FirenzeViola Tra la voglia di vederlo e i rischi da scansare: quanto manca al rientro di Atta

Il francese segue un percorso di recupero per eliminare il "sovraccarico all'addome". Vanoli lo aspetta, ma non ci sono certezze

La Fiorentina del 4-2-3-1, vista domenica sera contro la Juventus, è anche quella che disegnano spesso i tifosi. Paolo Vanoli ha schierato un undici in linea al mercato fatto in estate e in queste settimane di lavoro, la batteria alle spalle della punta Mastantuono-Goncalves-Njie era proprio ciò che Firenze chiedeva a gran voce. Tutta estro e fantasia, i risultati in termini offensivi si sono visti subito e a pensare che a questa triade manca ancora Arthur Atta, si può calcisticamente ribadire che l'appetito vien mangiando.

Classe ed eleganza a servizio di Vanoli

Il classe 2003 è stato uno degli investimenti più massicci del mercato estivo. Il francese era stato accolto in pompa magna, Paratici aveva strappato in una notte il giocatore al Milan e a Firenze non si vedeva l’ora di vederlo all’opera. La preparazione tra Viola Park e tournée aveva messo in mostra un calciatore eclettico, dribblomane e con l’assist nel sangue, un po’ tutto il repertorio messo in luce a Udine. Poi, qualcosa è andato storto. Atta non si vede in campo dal 20 settembre scorso, contro il Napoli, e le sue uniche 6 presenze in maglia viola hanno lasciato intravedere poco della sua eleganza palla al piede.

I tempi di recupero

Vanoli ha iniziato a parlare di sovraccarico all’addome più di un mese fa, alla vigilia della gara col Genoa, il suo rientro sembrava non troppo distante e invece siamo già alla sosta di novembre. Da quel momento si è allenato a parte seguendo un preciso programma di recupero e la linea dettata dallo staff tecnico è quella della prudenza, senza correre rischi. Questi quindici giorni diranno se uno dei pezzi pregiati del mercato estivo sarà pronto, senza incorrere in ricadute, già per la trasferta di Monza o se i tempi saranno ancora più dilatati.