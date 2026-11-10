Pellegrino implacabile di testa, La Gazzetta: "Condivide un primato con Budimir"

Il gol realizzato contro la Juventus ha permesso a Mateo Pellegrino di sbloccarsi anche nella specialità del colpo di testa, una delle sue principali caratteristiche. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l'argentino ha raggiunto quota nove reti di testa in Serie A dal 18 marzo 2025, un dato che nei cinque maggiori campionati europei condivide soltanto con il croato Ante Budimir. Contro i bianconeri è stato bravo a girare in porta il cross d'angolo battuto dai viola, confermando le proprie qualità nel gioco aereo. Un aspetto sul quale Vanoli intende lavorare durante la sosta, migliorando il modo in cui la squadra serve il centravanti: "Dobbiamo servire Mateo meglio in area perché è forte, e quando lo dobbiamo usare per uscire dobbiamo andargli a scarico".

Nel segno di Batistuta

Arrivato a Firenze inizialmente come alternativa a Kean, Pellegrino ha saputo conquistare spazio e fiducia, anche grazie al rapporto con il suo idolo Gabriel Batistuta, incontrato durante le celebrazioni per il centenario viola. Proprio contro la Juventus l'argentino ha riproposto la celebre esultanza con la mitraglia del Re Leone, diventata rapidamente virale anche in Argentina. Adesso l'obiettivo è dare continuità al momento positivo: da giovedì tornerà ad allenarsi al Viola Park e lavorerà insieme al portoghese Gonçalves per affinare nuove combinazioni offensive e trovare ulteriori soluzioni per scardinare le difese avversarie.