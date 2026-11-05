FirenzeViola Njie, l’uomo del momento: le cifre dell’affare e quando scatterà l’obbligo di riscatto

Due gol e due assist nelle ultime due partite hanno acceso definitivamente i riflettori su Alieu Njie, diventato uno dei protagonisti della Fiorentina di Vanoli. Ma con quale formula i viola si sono assicurati in estate l’attaccante svedese dal Torino? L’operazione prevede un prestito oneroso da 4 milioni di euro e un obbligo di riscatto fissato a 12 milioni, che scatterà automaticamente dopo la prima partita disputata dalla Fiorentina successivamente al 5 febbraio, indipendentemente dalla presenza in campo del giocatore.

A quel punto si attiverà un contratto per altre quattro stagioni, per un vincolo complessivo di cinque anni, con un ingaggio da 500mila euro netti a stagione. Tutti i dettagli dell’operazione nel video di FirenzeViola!