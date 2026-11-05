FirenzeViola
Njie, l’uomo del momento: le cifre dell’affare e quando scatterà l’obbligo di riscatto
FirenzeViola.it
Due gol e due assist nelle ultime due partite hanno acceso definitivamente i riflettori su Alieu Njie, diventato uno dei protagonisti della Fiorentina di Vanoli. Ma con quale formula i viola si sono assicurati in estate l’attaccante svedese dal Torino? L’operazione prevede un prestito oneroso da 4 milioni di euro e un obbligo di riscatto fissato a 12 milioni, che scatterà automaticamente dopo la prima partita disputata dalla Fiorentina successivamente al 5 febbraio, indipendentemente dalla presenza in campo del giocatore.
A quel punto si attiverà un contratto per altre quattro stagioni, per un vincolo complessivo di cinque anni, con un ingaggio da 500mila euro netti a stagione. Tutti i dettagli dell’operazione nel video di FirenzeViola!
Pubblicità
Primo Piano
Le più lette
2 Mastantuono riconoscente ai viola: l'argentino per il Corriere dello Sport sa di non essere di passaggio
4 Cobolli Gigli: "Paratici alla Juventus aveva difficoltà nella comunicazione. Era una figura debole"
Copertina
Lorenzo Di BenedettoFinalmente una vittoria ma la comunicazione di Vanoli merita una riflessione. Su Goncalves è già stato detto tutto: deve diventare un titolarissimo. Perché non pensare a segnare un gol più degli avversari?
Redazione FVCambiamo prospettiva: Vanoli ha indovinato i cambi. Basta malinconie, la stagione si può raddrizzare. Goncalves e Oulai da gestire, ma questa lezione serva all’allenatore
Redazione FVCol Sassuolo tutta la verità sui viola. Capiremo se sono consapevoli del momento. Possibile conferma degli undici di giovedì. È la sfida tra due difese colabrodo
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com