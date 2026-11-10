Tre giorni liberi prima delle doppie sedute: il programma studiato da Vanoli

Dopo il pareggio per 2-2 contro la Juventus, la Fiorentina ha iniziato ieri un periodo di tre giorni di riposo concesso da Paolo Vanoli. La squadra si ritroverà giovedì pomeriggio al Viola Park per cominciare a preparare la trasferta contro il Monza, in programma il 23 novembre. Come riporta La Nazione, la ripresa sarà subito caratterizzata da un programma intenso: doppie sedute di allenamento giovedì e venerdì, lavoro soltanto al mattino sabato e poi un'altra giornata di riposo domenica. I carichi, tuttavia, dovrebbero essere più contenuti rispetto a quelli della sosta di ottobre, quando la preparazione aveva lasciato qualche scoria sulle gambe dei viola, soprattutto in occasione della trasferta di Genova. L'obiettivo di Vanoli è sfruttare i giorni a disposizione per migliorare la condizione atletica senza appesantire ulteriormente un gruppo reduce da settimane complicate.

Chi deve recuperare

La pausa servirà anche per fare il punto sulle condizioni degli infortunati. Da valutare soprattutto Ranieri, partito dalla panchina contro la Juventus, mentre Pongracic e Parisi sono vicini al rientro in gruppo. Rimane invece più incerta la situazione di Atta: dopo la gara di domenica, Vanoli non si è sbilanciato sul recupero del francese, lasciando intendere che ci siano ancora delle difficoltà. Nel frattempo saranno sette i viola impegnati con le rispettive Nazionali: Fagioli con l'Italia, Ndour con l'Under 21, Beto con la Guinea-Bissau, Njie con la Svezia maggiore, Oulai con la Costa d'Avorio, Dragusin con la Romania e Mastantuono con l'Argentina. Proprio quest'ultimo sarà quello che rientrerà più tardi, il 19 novembre, dopo il viaggio più lungo. Il calendario, però, gli verrà incontro: la Fiorentina giocherà infatti lunedì contro il Monza e l'argentino avrà così quattro giorni per smaltire il jet lag e prepararsi alla partita.