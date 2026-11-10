Più possesso e aggressività: ecco i concetti su cui sta lavorando Vanoli

Il pareggio contro la Juventus ha rappresentato una boccata d'ossigeno per la Fiorentina, senza essere ancora una svolta definitiva. Come sottolinea La Nazione, la prestazione del Franchi ha permesso di allentare la tensione accumulata intorno alla squadra e a Paolo Vanoli, offrendo indicazioni incoraggianti sul lavoro del tecnico. Le scelte iniziali dell'allenatore sono state considerate le più logiche in base alle condizioni dei giocatori, così come le sostituzioni, che non hanno stravolto l'assetto della squadra. Tra le risposte positive spicca anche quella di Mateo Pellegrino, autore di una prova convincente da centravanti. Rimane tuttavia il rammarico per un risultato condizionato soprattutto dagli errori individuali, più che da problemi strutturali nell'interpretazione della partita: una distinzione importante, perché la Fiorentina non dovrà necessariamente ripartire da zero sul piano delle idee.

Il prossimo passo sarà migliorare l'equilibrio tra i reparti, riducendo le distanze tra difesa e centrocampo per rendere la squadra più compatta e facilitare il recupero del pallone. L'obiettivo di Vanoli, però, non è soltanto concedere meno agli avversari: il tecnico vuole una Fiorentina più aggressiva, capace di alzare il baricentro, recuperare palla in avanti e gestire maggiormente il possesso. Una direzione coerente con le caratteristiche della rosa, costruita per aggredire più che per difendersi. Eventuali lacune potrebbero essere affrontate anche attraverso il mercato di gennaio, sul quale Paratici e i suoi collaboratori sono già chiamati a ragionare. Nel frattempo, le prossime settimane di lavoro dovranno trasformare le buone intenzioni in automatismi e la ritrovata serenità in continuità di rendimento. La tranquillità conquistata contro la Juventus dovrà essere un punto di partenza, non un motivo per abbassare la guardia.