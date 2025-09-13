Niente alcol e spray urticanti, tutti i divieti del piano sicurezza

A Firenze torna la Serie A e lo fa con la sfida, importantissima sul campo e delicata sul piano dell'ordine pubblico, tra Fiorentina e Napoli. Nei giorni scorsi le forze dell'ordine e la prefettura hanno disposto tutte le misure di sicurezza. Dal divieto di vendita di alcolici a quello di possesso di spray urticanti nelle zone adiacenti lo stadio fino alla gestione dei circa 300 tifosi partenopei che prenderanno posto nel settore ospiti dell'impianto di Campo di Marte. Nelle scorse settimane si era ipotizzato un ampliamento dello spazio per gli ospiti, ma alla fine non è arrivato il via libera.

I posti disponibili quindi rimangono 300 e solo per i possessori della fidelity card del Napoli. Una scelta che ha portato il tifo organizzato azzurro ha disertare, con pure la pubblicazione di un duro comunicato di protesta, la trasferta di Firenze. Tornando ai divieti di vendita di alcolici, o di qualsiasi altra bevanda in contenitori di vetro o lattine, da asporto e di possesso di bombolette spray, questi saranno validi dalle 17:00 fino alle 24:00 nei seguenti luoghi: piazza delle Cure, viale dei Mille, via Pacinotti, via del Pratellino, via Del Campo D’Arrigo, viale De Amicis, viale Lungo l’Africo, piazza Alberti, viale Ojetti, viale Righi, viale Volta. A riportarlo è La Repubblica (Firenze).