"Nicolussi, i classici e quei dubbi di Pioli: occorre più filosofia", la rubrica di Benedetto Ferrara

Sulle pagine sportive de La Nazione, il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato del nuovo acquisto viola Nicolussi Caviglia all'interno della consueta rubrica "Rock and Gol". Queste le sue riflessioni sul calciatore: "Il personaggio della settimana è sicuramente Hans Nicolussi Caviglia. Finalmente qualche calciatore che non esclude altri interessi dalla sua vita e quindi parla dell’Iliade e di Guccini, regalando momenti alti a chi vive costretto in un format. [...] Oltre questi fatti c’è da segnalare una discussione già partita sul modulo di Pioli. Un bel puzzle, per ora. Due o tre centrocampisti? E quindi, tre o due punte? E Piccoli e Kean possono convivere? E qui vincono le classiche scuole filosofiche (l’antica Grecia comanda ancora).

La prima: Kean ha bisogno di spazio e non vuole nessuno intorno. La seconda: i giocatori forti riescono sempre a trovare il modo di convivere. Beh, Pioli ha un bel lavoro davanti a sé. Commisso ha speso, su questo non ci sono dubbi. Per i critici, che non vuol dire polemici, a tanta spesa corrisponde più o meno la formazione dell’anno scorso. E questo è vero, ma di ragazzi interessanti ne sono arrivati molti e ciò che conta è che, con assoluto rispetto per il maestro, i giocatori non sparino Aurogrill di Guccini nello spogliatoio prima del match per motivarsi".