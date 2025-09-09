Nicolussi Caviglia prenota una maglia da titolare col Napoli: servono rapidità di idee e azione

Secondo quanto scrive La Nazione Nicolussi Caviglia viaggia verso una maglia da titolare in vista di sabato quando al Franchi arriverà il Napoli. È probabile che rimanga a sedere Sohm, con il centrocampo viola composto da Mandragora come mezzala a sinistra, mentre Fagioli potrebbe essere quella destra, con Nicolussi Caviglia, appunto, vertice basso del centrocampo a tre, ipotizzato per questa difficile sfida. Il baricentro emozionale del gioco pronto a innescare in verticale gli attaccanti e togliere un po’ di pressione su Fagioli che fino ad oggi è stato quello che ha avuto l’onere maggiore di “fare gioco”.

Ora la possibilità di alimentare la manovra sono maggiori, se si considera poi Pongracic regista aggiunto. La velocità di pensiero, di idee unite anche alla presenza di compagni di reparto che parlano la tua lingua potrebbe essere una soluzione per giocare la propria partita in modo propositivo e non di contenimento e sorprendere la mediana del Napoli.