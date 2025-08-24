Nico Gonzalez spinge per l'addio alla Juventus ma con l'Atletico manca l'accordo

Sarebbe lo stesso Nico Gonzalez a spingere per un addio alla Juventus. Come riporta stamani l'edizione di Tuttosport facendo il punto sulle uscite per il club bianconero, l'ex ala della Fiorentina prosegue con i contatti con l'Atletico Madrid, una soluzione che potrebbe mettere d'accordo tutte le parti anche se restano le condizioni fissate dalla Juventus per la cessione di Nico con una formula simile a quella fatta per Douglas Luiz: prestito oneroso e condizioni favorevoli per far scattare l’obbligo di acquisto tra un anno.

A grandi linee, dunque, sul tavolo delle trattative sono state scoperte tutte le carte. Manca l’accordo definitivo ma la strada è tracciata, con la Juventus che ha già pronto l'alternativa all'argentino: l'obiettivo è Zhegrova del Lille, anche se il presidente francese non vuole cedere il suo talento.