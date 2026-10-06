Ndour e la nuova Italia, la Gazzetta dello Sport: "Anche da noi c'è chi sa giocare a calcio"

La trasformazione di Cher Ndour dimostra quanto possa contare la fiducia. Un anno fa il centrocampista faticava a passare il pallone al compagno più vicino, mentre ieri ha segnato una rete spettacolare da circa 75 metri, approfittando dell’errore del portiere polacco. Il talento c’era già, ma a frenarlo erano soprattutto insicurezze e pressione. È questo il dato più positivo lasciato dalla partita dell’Under 21. Al di là del risultato e della qualificazione all’Europeo, l’Italia U21 ha mostrato qualità attraverso dribbling, inserimenti, fantasia e coraggio.

Per anni ci siamo convinti di non avere più grandi talenti, quando forse il problema è stato soprattutto non riuscire a valorizzare pienamente quelli a disposizione. Non sembrano esserci nuovi Maldini, Baggio, Totti, Del Piero o Pirlo, ma non significa necessariamente che i campioni non nascano più. Il calcio italiano è cambiato rispetto agli anni Ottanta e Novanta e a risentirne sono soprattutto i settori giovanili delle realtà di provincia. Eppure, anche oggi, di ragazzi che sanno giocare a calcio ce ne sono. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.